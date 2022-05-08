وزيرة البيئة تنعى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والعاملين بالوزارة وجهازيها التنفيذيين ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، الذين استشهدوا اليوم إثر الهجوم الإرهابى الخسيس من بعض العناصر الإرهابية على نقطة رفع مياة غرب سيناء.





وتقدمت وزيرة البيئة بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبرار، وللشعب المصرى، وللقوات المسلحة الباسلة فى هذا المصاب الأليم، داعيةً المولى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين. وأعربت الوزيرة عن ثقتها ودعمها للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة البواسل، الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمواجهة الإرهاب الغاشم للحفاظ على استقرار وأمن البلاد، وقالت: "رحم الله شهداء الوطن الأبرار وحفظ مصر وأهلها".

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