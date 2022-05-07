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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696195/الوفاء-عنوان-جمهور-الأهلي الجماهير-ترفع-صورة-الراحل-محمد-عبد-الرهاب-لن-ننساك

لافتة وفاء من جماهير النادي الأهلي في حق الراحل محمد عبد الوهاب، أيقونة الأهلي الذي غيبه الموت في شهر أغسطس عام 2006، أثناء التمرين، تاركًا ذكراه العطرة بين جماهير الكرة المصرية وجماهير الأهلي بالأخص التي لم تنس "عبد الوهاب" في أي مناسبة.

دوت الخليج

"لن ننساك" تلك هي الرسالة التي دائمًا ما يحملها جماهير الأهلي إحياءًا لذكرى محمد عبد الوهاب الظهير الأيسر للنادي الأهلي والذي توفي يوم 31 أغسطس يوم مباراة مصر وأوغندا.

محمد عبد الوهاب ابن محافظة الفيوم، ولد فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألمونيوم نجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، والمتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب فى الإمارات 2003.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

أما عن رحلته مع المارد الأحمر، فقد بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004/2005 واستمر موسمين على سبيل الاعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة.

وحقق عبد الوهاب مع الاهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.