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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696190/البيت-الفني-للمسرح-ينعي-شهداء-الوطن-ببالغ-الحزن-والأسى

نعى البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار شهداء سيناء الذي وافتهم المنية اليوم إثر هجوم إرهابي عنيف حل على غرب سيناء أسفر عن وفاة 11 شابا من الجيش المصري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي البيت الفني للمسرح لـ شهداء الوطن

وجاء بيان البيت الفني للمسرح على النحو الأتي: “ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب من أبطال قواتنا المسلحة، والذين استشهدوا فداء للوطن وأمنه جراء الحادث الإرهابي الغادر بغرب سيناء، أسكنهم الله فسيح جناته، وألهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان”.

هذا وتقدمت الشركة المتحدة للإعلام في بيانها بخالص تعازيها لأهالي وأسر شهداء الوطن، مؤكدة أن القيادات السياسية والجيش المصري، يبلغ قصارى جهده للتصدي للعمليات الإرهابية، وتكن لهم الثقة الكاملة بجهودها بالحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

نجوم الفن ينعون شهداء سيناء

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي ضحايا العمليات التكفيرية الارهابية التي تصدى لها الجيش المصري اليوم السبت في غرب سيناء، مؤكدين على دعمهم الكامل للجيش المصري، اذ كتب أكرم حسني مرفقا صورة للجيش المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: “رحم الله شهداءنا حماة الوطن، في حين كتب يوسف الشريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “إنا لله وإنا اليه راجعون…رحم الله شهداء الوطن سيناء ابطالالجيش_المصري تحيا_مصر”.

وكتب هاني سلامة: “رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري”.

شهداء سيناء

جدير بالذكر أنه أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وقدم لهم الرئيس السيسي تعزية خاصة قال فيها: “ “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.