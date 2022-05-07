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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696189/الأهلي-يقضي-علي-وفاق-سطيف-الجزائرى-بـ-4-أهداف

انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ.

دوت الخليج

وتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول والذي أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30.

وأحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

أحرز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي هدف الفريق الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل بالجزائر.