انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير المالية ناعيًا شهداء الوطن: الإرهاب لن يُزيدنا إلا إصرارًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696193/وزير-المالية-ناعيا-شهداء-الوطن-الإرهاب-لن-يزيدنا-إلا-إصرارا-على-استكمال-مسيرة-البناء-والتنمية

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، معربًا عن خالص عزائه ومواساته لأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، داعيًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين.

دوت الخليج أكد الوزير، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا على استكمال مسيرتهم فى البناء والتنمية، معلنين اصطفافهم الوطني خلف قيادتهم السياسية الحكيمة، وأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، في الحرب ضد هذا الإرهاب اللعين؛ لاجتثاثه من جذوره، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن. أضاف الوزير، أن الإرادة المصرية الصلبة ستتحطم على صخرتها كل مؤمرات الخراب والدمار التى يدبرها قوى الشر، وأن هذا الإرهاب إلى زوال، وستبقى مصر شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي وأبطال جيشها وشرطتها البواسل، مثمنًا جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على البؤر الإرهابية خلال السنوات الماضية. المتحدث العسكري وصرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة. وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية ناعيًا شهداء الوطن: الإرهاب لن يُزيدنا إلا إصرارًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.