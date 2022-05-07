انت الان تتابع تفاصيل خبر اتحاد قبائل سيناء ينعي شهداء الوطن: مصرين على مواصلة الطريق للقضاء على الإرهاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696192/اتحاد-قبائل-سيناء-ينعي-شهداء-الوطن-مصرين-على-مواصلة-الطريق-للقضاء-على-الإرهاب

نعي اتحاد قبائل سيناء شهداء الحادث الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه شرق القناة والذي أسفر عن استشهاد أحد عشر من رجال القوات المسلحة البواسل، وإصابة خمسة منهم.

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وقال اتحد قبائل سيناء في بيان له: ان موكب شهدائنا الابطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدنا الا اصراراً وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر ارهابي تكفيري على أرض سيناء الحبيبة.

وصرّح المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، في منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.