محاولات يائسة للجماعات الإرهابية للهجوم على قواتنا المسلحة.. أحمد كامل البحيري يوضح التفاصيل«فيديو»

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /696188/محاولات-يائسة-للجماعات-الإرهابية-للهجوم-على-قواتنا-المسلحة-أحمد-كامل-البحيري-يوضح-التفاصيلفيديو

تحدث أحمد كامل البحيرى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عن تداعيات الحادث الإرهابى الأخير بشرق قناه السويس، مؤكدًا على أنه محاولة من محاولات ر الإعتبار من جانب تنظيم داعش المتوجد فى سيناء، بعد الضرابات المتتالية التى وجهتها القوات المسلحة له وقتل العديد من قياداتها خلال الفترة الأخيرة.

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جاء ذلك فى مداخلة هاتفية له بفضائية سى بى سى إكسترا، مؤكدًا على أن تنظيم داعش خلال الـ3شهور الأخيرة يتلقى ضربات متتالية من رجال القوات المسلحة وقتل قياداته منهم أبو عمر المصرى وشعبان مصطفى أبودراع وغيرها من الرؤس الكبيرة التى يحصدها رجال القوات المسلحة، مؤكدا على أن حادث اليوم مفجع للغاية ولكنه لا يقارب بحجم النجاحات التى تحققها القوات المسلحة فى القضاء على الإرهابيين بأرض سيناء الطاهرة.

محاولات يائسة للجماعات الإرهابية للهجوم على قواتنا المسلحة.. أحمد كامل البحيري يوضح التفاصيل

ولفت الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن تنظيم داعش أيضا يراهن بمثل هذه العمليات على التنظيم المركزى الذى بدأت أدواره تعود للخلف ويحاول أن يوجه رسالة للخارج أكبر ما هى للداخل، حتى يعيد له الأنظار مرة أخرى ويتحدث عن وجوده، ولكن جهود القوات المسلحة تقضى على الجميع مشيرا إلى أننا منذ عام 2018 ولم نرى عمليات بحجم عملية اليوم بسبب هذه الجهود بخلاف ما كان يحدث قبل هذا العام وحجم العمليات الكبيرة التى تؤكد أن عملية اليوم لا تعبر عن قوة ولكن ضعف وتراجع ومحاولة لرد الإعتبار فقط، متقدما بخالص التعازى لأسر الشهداء .