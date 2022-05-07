وزيرة الهجرة ناعية شهداء القوات المسلحة: ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجميع العاملين بالوزارة، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة نتيجة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد نقاط رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة خلال تصديهم للهجوم الغاشم.

وأدانت وزيرة الهجرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي، مؤكدة أن الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن والزود عن مقدراته، وأن دمائهم الطاهرة لن تضيع سدى وستظل تضحياتهم زادًا للمصريين في الداخل والخارج لبذل المزيد من الجهد.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمتنا في مواصلة عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، ولن تنال من وحدة الشعب المصري، داعية الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المقبل، والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسة، سيناقش مجموعة من محاور الصناعة، وسيشهد استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي، وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من الملفات.

كما تم تخصيص جلسة لمناقشة الصناعات الطبية، بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية، من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.