رئيس جامعة القاهرة ينعى شهداء نقطة رفع المياه غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجلس الجامعة وقيادتها، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال التصدي لعملية إرهابية خسيسة استهدفت نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لهم، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد آخرين.

وأكد الخشت، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا ترهب الجيش المصري العتيد ولن تزيده إلا إصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره، مشددا على أن الشعب المصري يقف بالكامل خلف قواتنا المسلحة الباسلة وتثمن جهودهم وخطواتهم في مواجهة الإرهاب الخسيس.

وتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر ورجال قواتها المسلحة.