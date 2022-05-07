ضياء رشوان: ما تبقى من الجماعات الإرهابية يحاول إحداث صدى إعلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعى ضياء رشوان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية،نقيب الصحفيين شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة في غرب سيناء.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "خالص العزاء للشعب المصري وللقوات المسلحة وأسر الشهداء"، مضيفا: "الظاهرة الإرهابية لم تتوقف ولن تتوقف".

وأشار: "كان هناك غياب طويل للعمليات الإرهابية وهذا بفضل الله وجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية"، موضحا: "هناك أشياء مباشرة مرتبطة بهذه العملية ومنها الانتقال من المنطقة الطبيعية وهي شمال شرق سيناء ممثلا في رفح والعريش والشيخ زويد إلى غرب سيناء".

وأكد ضياء رشوان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية،: "وادي النيل خلا تماما من العمليات الإرهابية منذ 5 سنوات، ولكي تنتقل الجماعات الإرهابية إلى وادي النيل هذا أمر صعب للغاية".

وأوضح ضياء رشوان، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية،: "محطة رفع مياه ليست هدف عسكري، وهي من الأهداف السهلة، وبالتالي الترتيب للقيام بهذه العملية مخالف لما كان يتم في سيناء في السابق"، لافتا: "ما تبقى من الجماعات الإرهابية يحاول إحداث صدى إعلامي كبير عن طريق البحث عن هدف سهل".