نقابة الأطباء البيطريين تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - أدانت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.

وتقدم النقيب العام للأطباء البيطريين بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر الشهداء الأبطال البواسل، وللقوات المسلحة، وللشعب المصري.

ودعى نقيب البيطريين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه.

مجلس الوزراء

نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مشددًا على عزم الدولة المصرية استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة معركة الكرامة التي يخوضها الوطن وأبناؤه المخلصون ضد قوى الشر وذيول الإرهاب والتطرف.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أعلن إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث في بيان رسمي إن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.