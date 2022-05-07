”التضامن” ناعية شهداء الحادث الإرهابي: العمليات الخسيسة تزيدنا صلابة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعت وزارة التضامن الاجتماعي بخالص الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف محطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من جنودنا البواسل.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تعازيها لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء؛ مؤكدة أن جنودنا البواسل استشهدوا دفاعاً عن بلادنا، وكانوا دائما على العهد نحو التصدي لأيادي الإرهاب الغاشم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه العمليات الخسيسة لن تزيدنا إلا صلابة ولن توقف مصر في طريقها لتحقيق التنمية والبناء في كافة ربوع الوطن، وأن مصر قدمت ومازالت تقدم العديد من الشهداء من أجل رفعة الوطن.