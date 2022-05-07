مستشار الرئيس للشئون الدينية ناعيا الشهداء: أسكن الله الأبطال البواسل فسيح جناته

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 11:22 مساءً - نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، شهداء القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأشاد «الأزهري» بتضحيات وبطولات القوات المسلحة وثباتهم في حماية الوطن، مؤكدًا أن شهداء المعركة من أبناء القوات المسلحة هم في قمة الشهادة لأنهم شهداء الدنيا والآخرة داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يكلِّل جهود قواتنا المسلحة بالتوفيق.

وتقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته.

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن في بيان له، السبت، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بمهاجمة نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد.