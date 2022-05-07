وزير شؤون المجالس النيابية ناعيا شهداء الوطن: تصدى بطولى ينم عن عقيدة راسخة

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين نالوا الشهادة، اليوم السبت، على أرض سيناء الحبيبة دفاعًا عن وطننا الغالى مصر.





وأكد فؤاد أن ما قام به رجال القوات المسلحة البواسل اليوم من تصدى بطولى للعمل الإرهابى الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية قوامها التصدى بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره، ويؤكد على عزم أكيد على حماية الشعب المصرى ومقدراته مهما كانت التضحيات. وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزم الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصرى عن مسيره نحو البناء والتنمية. وتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لرجال القوات المسلحة، ولذوى الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

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