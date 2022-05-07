جدة - نرمين السيد - أدانت عدد من الدول والمؤسسات والأحزاب، هجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وأعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا ودعائها بالشفاء للجرحى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدانة محلية ودولية للحادث الإرهابى فى سيناء (تغطية خاصة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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