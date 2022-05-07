التعليم تجيب عن استفسارات الطلاب المصريين فى الخارج بشأن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وتعقد الامتحانات إلكترونيا بالكامل بنظام أسئلة الاختيار من متعدد، من خلال منصة خاصة بوزارة التربية والتعليم.

ووصلت بعض الاستفسارات من الطلاب تعقيباً على امتحان اليوم، وأوضحتها الوزارة فى السطور التالية.

أولاً: الدخول إلى منصة الامتحان

يمكن للطالب الدخول إلى منصة الامتحان الإلكترونية وفق المواعيد المقررة فى الجداول المعلنة، باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة المرور الخاصة به عن طريق هذا الرابـط

ثانياً: حال مواجهة أى مشكلة

فى حالة وجود أى عائق يحول دون أداء الطالب الاختبارات الإلكترونية، يسجل شكوى من خلال منصة التواصل المتحانة داخل موقع الامتحانات على هذه الروابط:

- المرحلة الابتدائية: هنا

- المرحلة الإعدادية: هنا

- المرحلة الثانوية: هنا

أما فى حالة مواجهة مشكلة تتعلق بكلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكترونى، يسجل الطالب بياناته على هذا الرابط، ليستعيد كلمة المرور الأصلية.

ثالثاً: عدم التمكن من أداء الامتحان

وفى حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحانات الإلكترونية وانتهاء الوقت، ستتيح له الوزارة طباعة ورقة الأسئلة والأجوبة "بابل شيت" من خلال الموقع فى نهاية يوم الامتحان، وعليه الإجابة على الامتحان ثم إرسال ورقة الإجابة بالبريد السريع إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالإدارة العامة للامتحانات.

وتيسيراً على أولياء الأمور، يتاح لهم رفع ورقة الإجابة مرة أخرى على الموقع الإلكترونى دون الحاجة لإرسالها بالبريد السريع.

ونبهت الوزارة على أنه لا يُسمح بأداء الامتحانات الإلكترونية من داخل جمهورية مصر العربية، ويمكن للطلاب فى الخارج أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقياً فقط.

طلاب الدمج التعليمى

أما بالنسبة لطلاب الدمج التعليمى، فيتاح لهم أداء الامتحان ورقياً فقط باستخدام البريد الإلكترونى وكلمة المرور الافتراضية المسلمة لهم من خلال المنصة.