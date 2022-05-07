وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ينعى شهداء الوطن بسيناء

وأكد شاكر فى بيان لهن أن هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصرى، ولن تزيده إلا إصرارا على مواصلة البناء والتنمية.
وتقدم الدكتور محمد شاكر بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، مع خالص الدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.
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