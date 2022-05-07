ننشر نتيجة المرحلة الخامسة من تنسيق رياض الأطفال بمدارس اللغات فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الخامسة للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال KG1، بالمدارس الرسمية للغات "التجريبية" للعام الدراسى 2021- 2022، اليوم السبت.





وللراغبين فى معرفة نتيجة قبول أبنائهم، الدخول على هذا الرابط، باستخدام الرقم القومى للطالب. وأكدت مديرية التعليم أن نتائج القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية سوف تظهر فى مواعيدها وفق كل مرحلة على موقع المديرية، مشيرة إلى استمرار إعلان أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسى الحالى 2021/2022، حتى 29 يونيو المقبل.

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