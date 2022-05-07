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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696187/بالتلاتة-شريف-يعزز-تقدم-الأهلي-ويقضي-على-طموح-وفاق-سطيف

أحرز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي هدف الفريق الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

دوت الخليج

وتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيئ، أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30.

وأحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55، وذلك في منافاسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة 3 في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

تشكيل الأهلي وجاء تشكيل الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الأهلي we السلام، كالتاليحراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات. خط الهجوم: بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا

كما جاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي

المرمى: سفيان خذايريه

الدفاع: محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني

الوسط: عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي

الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل في الجزائر بملعب فريق وفاق سطيف.