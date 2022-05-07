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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696186/المهن-الموسيقية-تنعي-شهداء-سيناء-نحن-أمام-جيش-قادر-علي-حماية-ربوع-الوطن

تقدمت المهن الموسيقية بخالص تعازيها لأهالي شهداء سيناء التي وافتهم المنية اليوم السبت الموافق 7 من شهر مايو، إثر هجوم إرهابي تكفيري في غرب سيناء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي نقابة المهن الموسيقية لأسر شهداء سيناء

وجاء بيان المهن الموسيقية على النحو الأتي: “الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة ينعون شهداء الواجب الذين استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن علي أيدي الإثم والإرهاب الذي يسعى إلى النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرار التنمية التي تشهدها مصر في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر على حماية ربوع الوطن من أقصاه إلى أقصاه ودحر الإرهاب”.

واختتم: “ويعزي الفنان هاني شاكر الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار تغمدهم الله برحمته وغفرانه”.

المهن التمثيلية تنعي شهداء سيناء

ونعت المهن التمثيلة برئاسة الفنان أشرف زكي، شهداء الوطن في بيان رسمي قالت فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة للاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن.

وتابع البيان: “تؤكد نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر على ثقتها ودعمها للقيادة السياسية وقواتها المسلحة المصرية وكلها ثقة في رجال مصر الشرفاء باستمرار أعمالهم البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية بكل أشكاله وطوائفه للحفاظ على أمن الوطن واستقراره”.

شهداء سيناء

جدير بالذكر أنه أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، وقدم لهم الرئيس السيسي تعزية خاصة قال فيها: “ “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.