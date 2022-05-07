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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696185/طاهر-محمد-طاهر-يسجل-الهدف-الثاني-للأهلي-في-شباك-وفاق-سطيف

عزز طاهر محمد طاهر تقدم النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55، وذلك في منافاسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيئ، أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30.

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وحصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

يواصل النادي الأهلي الضغط من أجل إحراز أول أهداف اللقاء في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقامة على ملعب الأهلي وي السلام.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة 3 في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

تشكيل الأهلي وجاء تشكيل الأهلي في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي we السلام، كالتاليحراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات. خط الهجوم: بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود متولي - محمد شريف - وليد سليمان - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - محمود وحيد - كريم فؤاد - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا

كما جاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي

المرمى: سفيان خذايريه

الدفاع: محمد زيتي - هشام بلقروي - هواري فرحاني

الوسط: عبد القادر بوتيش - حسين لعريبي - أكرم جحنيط - أمير قراوي - أحمد قندوسي

الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد

ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم السبت المقبل في الجزائر بملعب فريق وفاق سطيف.