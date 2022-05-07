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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696184/علاء-قريطم-الهجوم-الإرهابي-الخسيس-بسيناء-سيزيد-المصريين-اصطفافا-وراء-قيادتهم-السياسية-لدحر-الإرهاب

أعرب النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، عن خالص تعازيه للقيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة، في استشهاد ضابط وعشرة جنود جراء الهجوم الإرهابي الخسيس في سيناء، قائلا: إنها خطوة يائسة من جانب جماعة إرهابية مهزومة، انكشفت أمام مئات الملايين من المصريين والعرب والمسلمين. فالهجوم السافر محاولة مفضوحة لإثبات الوجود على غير الحقيقة.

دوت الخليج

علاء قريطم الهجوم الإرهابي الخسيس بسيناء سيزيد المصريين اصطفافًا وراء قيادتهم السياسية لدحر الإرهاب

وأوضح قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، محاولة فاشلة الهدف منها زعزعة الأمن وهز استقرار الدولة المصرية. لكن القوات المسلحة المصرية ورجالها صامدون ثابتون اقوياء، وجهوا عشرات الضربات القوية المؤلمة لأوكار الإرهاب ودمروها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما حدث دليل واضح على استماتة رجال وابطال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، واليقظة التامة من كافة الأجهزة الأمنية لرصد تحركات قوى الشر، والتصدي لمحاولاتهم الفاشلة في هدم الدولة المصرية، أو تصور النيل منها.

واختتم، بأن الهجوم الإرهابي الخسيس في سيناء، سيزيد المصريين صلابة واصطفافا وراء قيادتهم السياسية لدحر الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، أعلن اليوم قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد.