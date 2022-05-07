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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696183/ماجدة-خير-الله-بعد-شائعة-ارتباط-مي-عز-الدين-بـ-أبو-هشيمة-أعيش-كابوس

انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن ارتباط الفنانة مي عز الدين برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أيام من انفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة ارتباط مي عز الدين بأبو هشيمة

أتى ذلك بعدما قامت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بنشر منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسيوك”، قالت فيه: “احمد ابو هشيمة يخطب مي عز الدين، الف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الاقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتامين مستقبلك يا روحىـ ونصيحه لأى بنت اما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل”.

ماجدة خير الله تنفي علاقاتها بنشر شائعة ارتباط مي عز الدين بـ ماجدة خير الله

خرجت ماجدة خير الله لتدافع عن نفسها وتنفي علاقتها بشائعة ارتباط مي عز الدين بأبو هشيمة، فقالت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج “حضرة المواطن”ـ الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: “لقيت يوم الخميس رسالة من زميلة صحفية أخبرتني أن نقابة الصحفيين نزلت أخبار خاصة بي، وقمت بدخول الموقع الذي أرسلته لي الزميلة لأكتشف أن المسؤول عنها مخترق تمكن من اختراق حسابي”.

وتابعت: “: منذ تلك اللحظة وأنا أعيش في كابوس، لأن المخترق يواصل نشر أخبار وأرقام فنانين وكلام في منتهى الوقاحة، فقمت بالتواصل مع مباحث الإنترنت للقيام باللازم وإيقاف هذا العبث، وأنا لم يسبق لي أن تدخلت في الحياة الخاصة للفنانين”.

مي عز الدين تتألق في مسلسل جزيرة غمام

من ناحية أخرى تألقت الفنانة مي عز الدين في مسلسل “جزيرة غمام” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022، بجانب كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويعد مسلسل جزيرة الغمام التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.