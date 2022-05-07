انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير شئون المجالس النيابية ينعى شهداء شرق القناه:الأعمال الإرهابية لن تنال من عزم الدولة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696182/وزير-شئون-المجالس-النيابية-ينعى-شهداء-شرق-القناهالأعمال-الإرهابية-لن-تنال-من-عزم-الدولة

نعى المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الذين نالوا الشهادة اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022 على أرض سيناء الحبيبة دفاعًا عن وطننا الغالي مصر.

دوت الخليج

وأكد فؤاد أن ما قام به رجال القوات المسلحة البواسل اليوم من تصدي بطولي للعمل الإرهابي الغادر ينم عن عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة المصرية قوامها التصدي بكل حسم للإرهاب الأسود بكافة أشكاله وصوره، ويؤكد على عزم أكيد على حماية الشعب المصري ومقدراته مهما كانت التضحيات.

وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزم الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها على دحر الإرهاب، ولن توقف الشعب المصري عن مسيره نحو البناء والتنمية.

وختم بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة لرجال القوات المسلحة، ولذوي الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.