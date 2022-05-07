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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696179/كعربان- يستنكر-الهجوم-الإرهابي-في-غرب- سيناء-سيزيد-أبطال-القوات-المسلحة-قوة-وعزيمة- في-مواجهة-الخونة

أعرب النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، عن خالص تعازيه لأبطال ورجالات القوات المسلحة المصرية، الذين نالوا الشهادة إثر الحادث الإرهابي الخسيس في سيناء اليوم. قائلا: إنه دليل على ان الإرهاب الأسود، ورغم الحرب الضارية ضده وتكبيده خسائر فادحة لا يزال موجودًا من قبل بعض الخونة والمأجورين.

دوت الخليج

كعربان يستنكر الهجوم الإرهابي في غرب سيناء: سيزيد أبطال القوات المسلحة قوة وعزيمة في مواجهة الخونة

ولفت كعربان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القوات المسلحة مازالت تضحي كل يوم، بماهو غالى ونفيس من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم. وحماية سيادته وأمنه وترابه. مضيفا: أن هذا الحادث الإرهابي الجبان، سيزيد قواتنا المسلحة بسالة، وأجهزة الشرطة الوطنية والدولة والشعب قوة وصلابة، فى مواجهة جماعة الإخوان الارهابية وكل من يساندونها.

وشدد عضو النواب أن العمل الارهابي الجبان في سيناء، سيدفع لمزيد من التشريعات والإجراءات لمواجهة كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن، أو التفكير في فعل شىء يضر بالوطن.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تضافر مختلف الجهود العسكرية والأمنية والشعبية والرسمية، خلف القيادة السياسية لاستئصال جذور الإرهاب واقتلاعه للأبد من مصر.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري في بيان، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية، بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها، من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد.