المؤسسات الدينية تنعي شهداء شرق القناة .. الأزهر يجددًا دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696176/المؤسسات-الدينية-تنعي-شهداء-شرق-القناة--الأزهر-يجددا-دعمه-للجهود-التي-تقوم-بها-قوات-الجيش-والشرطة-في-مواجهة-الإرهاب

نعت المؤسسات الدينية شهداء الوطن بحادث منطقة شرق القناة فى سيناء، الذين وقفو صفا واحدًا للتصدي للهجوم الإرهاب الخسيس مما أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد أثناء إحباط الهجوم الإرهابي الآثم، داعيين الله عز وجل أن يتغمد هم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، “وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار”.

دوت الخليج

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء وينعى شهداء الوطن

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأكِّد الأزهر وقوف المصريين صفا واحدًا مع أبطالنا من جنود وضباط قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، في الحرب ضد هذا الإرهاب الخبيث، مجددًا دعمَه للجهود التي تقوم بها قوَّات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، داعيًا المولى أن يكلِّل هذه الجهود بالتوفيق واجتثاث هذا الإرهاب من جذوره.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربطَ على قلوب أمهاتهم، ويُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروهٍ وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

المفتي يشيد بتصدي أبطال القوات المسلحة للهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء

أشاد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بشجاعة أبطال القوات المسلحة وبسالتهم في التصدِّي للهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء؛ ممَّا أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود، وإصابة خمسة أفراد أثناء إحباط الهجوم الإرهابي الآثم.

ونعى مفتي الجمهورية في بيان له -مساء السبت- ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم الذين قدَّموا أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر؛ ليسطِّروا بدمائهم الطاهر صفحةً جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجدِّدوا العهدَ في التضحية والفداء للحفاظ على تراب وطننا الغالي.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الإرهاب الاثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لكونهم يتصدون بكل قوة وبسالة لعملياته الإجرامية، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن مصرنا الغالية.

ودعا مفتي الجمهورية جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم الجيش والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرُنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وزير الأوقاف ينعى شهداء قواتنا المسلحة الباسلة الذين اغتالتهم يد الغدر بغرب سيناء .

ينعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى شهداءنا الأبرار من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين اغتالهم يد الإرهاب والغدر بغرب سيناء ، سائلا الله أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين ، متقدما لأسرهم ولقواتنا المسلحة الباسلة بخالص العزاء ، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين .

ويؤكد وزير الأوقاف أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا إيمانا بوطننا واصطفافا خلف رئيسنا وقواتنا المسلحة الباسلة ، كما أنها لن تزيدا إلا صلابة وإصرارا على استئصال شأفة التطرف والمتطرفين ، مع تأكيدنا أن التستر على أي عنصر إرهابي جريمة نكراء في حق الدين والوطن و خيانة وطنية .

ونبين أن استهداف محطات رفع المياه و نحوها مما لا تستقر حياة الناس إلا به لا يصدر إلا عن أناس مجرمين لا دين لهم ولا خلق ، وأن العمل على كسر شوكتهم هو واجب الوقت عين الجهاد في سبيل الله ، ومن قتل في سبيل القضاء عليهم فهو شهيد ، أما من أعان أو يعين أيا من هؤلاء الخوارج البغاة المجرمين بأي مدد من مال أو سلاح أو عتاد أو غذاء أو معلومات أو تستر عليهم فهو خائن لدينه ووطنه يستحق من العقاب مثل ما يستحقون .

أسامة الأزهري يدين الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.. وينعي شهداء الوطن

نعى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، شهداء القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وأشاد «الأزهري»، بتضحيات وبطولات القوات المسلحة وثباتهم في حماية الوطن، مؤكدًا أن شهداء المعركة من أبناء القوات المسلحة هم في قمة الشهادة لأنهم شهداء الدنيا والآخرة داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يكلِّل جهود قواتنا المسلحة بالتوفيق.

وتقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأسر شهدائنا الأبطال البواسل، ولقواتنا المسلحة، وللشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته. كان العقيد أركان حرب غريب حافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن في بيان له، السبت، قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بمهاجمة نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد.