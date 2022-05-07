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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /696181/الصحفيين-تنعي-شهداء-القوات-المسلحة-وتؤكد-لن-يزيدنا-الإرهاب-إلا-دعما-للدولة-ومؤسساتها-وإصرارا-على-اقتلاع-جذوره

تنعي نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، وبأسم جموع صحفيي مصر، ببالغ الحزن، لشهداء القوات المسلحة البواسل، الذين ارتقوا اليوم أحياء عند ربهم يرزقون، في مواجهة بطولية أحبطت عملية إرهابية غادرة، استهدفت تدمير نقطة رفع مياه غرب سيناء، الذي لا يزيدنا إلا إصرارًا على دعم دولتنا الوطنية ومؤسساتها، في حربها المقدسة لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

دوت الخليج "الصحفيين" تنعي شهداء القوات المسلحة وتؤكد: لن يزيدنا الإرهاب إلا دعمًا للدولة ومؤسساتها وإصرارًا على اقتلاع جذوره وتؤكد نقابة الصحفيين، أن بطولات القوات المسلحة، وما تبذله من تضحيات، في معركة التطهير من الإرهاب، واقتلاع جذوره، تكتب بحروف من نور صفحات جديدة في كتاب التضحيات، الذي يمتد من عصر الأجداد القدماء، ومرورًا ببطولات التحرير في أكتوبر المجيد، وصولًا لبطولات الأحفاد في معارك التطهير والتعمير. وتشد نقابة الصحفيين من أزر أبطال الوطن، المخلصين، مشددة على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الغادرة، إنما تستهدف النيل من عزيمة الوطن، ومحاولات يائسة لتعطيل جهود التنمية، وأن المواجهة المثلى تقتضي توحيد الصف الوطني، ومواصلة البناء والتعمير بالتوازي مع مواصلة جهود التطهير من فلول الإرهاب ومموليهم وداعميهم. وتتقدم نقابة الصحفيين بخالص العزاء للقوات المسلحة، قيادات وجنودًا، ولأسر الشهداء وذويهم ومحبيهم، سائلين الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وجنات النعيم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

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