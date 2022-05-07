محافظ شمال سيناء ينعى شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة بهجوم غرب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 10:26 مساءً - نعى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، ببالغ الحزن والأسى، بالنيابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، شهداء رجال القوات المسلحة البواسل والذين استشهدوا اليوم خلال هجوم إرهابي أثناء أداء واجبهم الوطني بسيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء أن هذه العمليات تشدد من عزيمة الرجال وتزيدهم إصرارا نحو المضي قدمًا لاستئصال البؤر الإرهابية وتطهير أرض سيناء من تلك العناصر، معربا عن خالص تعازيه للشعب المصري و أسر الشهداء وذويهم.

وقال محافظ شمال سيناء أننا نثمن جميعا ما يبذله رجال القوات المسلحة من أرواحهم الطاهرة خلال كل عملية عسكرية يقوم بها أطهر جنود الأرض من رجال القوات المسلحة من أجل حماية ورفع راية الوطن الحبيب مصر.

وتقدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بخالص التعازي لأسر شهداء الوطن، متمنيا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته كما تمنى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن مجموعة من العناصر التكفيرية، قامت اليوم ، السبت ، بالهجوم على نقطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء، وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، و أسفر الحادث عن استشهاد ضابط و10 جندى، وإصابة 5 أفراد..