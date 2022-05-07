مجلس الشيوخ ينعى شهداء الوطن ويؤكد: نقف خلف القوات المسلحة للمحافظة على أمن واستقرار الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً -

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم /السبت/، إثر تصديهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المجلس - في بيان اليوم - "وإذ يدين مجلس الشيوخ بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية".

وأكد مجلس الشيوخ ، وقوفه خلف القوات المسلحة داعما لها في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن وسلامة واستقرار الوطن، واختتم البيان بالقول "حفظ الله مصر آمنة مستقرة".