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"شباب البرنامج الرئاسي" ناعيا شهداء سيناء: عمليات الإرهاب السوداء لن تنال من قوة الوطن

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً - نعى شباب البرنامج الرئاسي، استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد في الهجوم الإرهابي بإحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

 

وأوضح شباب البرنامج الرئاسي، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عمليات الإرهاب السوداء لن تنال من قوة وصلابة هذا الوطن بل ستزيده إصرارًا على مواصلة العمل والبناء وتحطيم آمال النفوس الخبيثة التي تغدر بأبنائنا.

 

وأضاف: "رحم الله الشهداء الأبطال، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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