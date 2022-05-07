"شباب البرنامج الرئاسي" ناعيا شهداء سيناء: عمليات الإرهاب السوداء لن تنال من قوة الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً - نعى شباب البرنامج الرئاسي، استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد في الهجوم الإرهابي بإحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وأوضح شباب البرنامج الرئاسي، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عمليات الإرهاب السوداء لن تنال من قوة وصلابة هذا الوطن بل ستزيده إصرارًا على مواصلة العمل والبناء وتحطيم آمال النفوس الخبيثة التي تغدر بأبنائنا.

وأضاف: "رحم الله الشهداء الأبطال، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل".