مجلس النواب ناعيا شهداء الوطن: الدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً - نعى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس، شهداء القوات النمسلحة الذين ارتقوا اثر الحادث الإرهابي في إحدي نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وقال جبالي "يعني مجلس النواب رئيساً وأعضاءً إلى الشعب المصري العظيم استشهاد عدد من رجال قواتنا المسلحة الذين أحبطوا محاولة هجوم إرهابي فاشلة، قامت بها بعض العناصر التكفيرية على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء".

وأكد : إننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة ولن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم.

وشدد على أن أبطال الجيش والشرطة أقسموا على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة في حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.. واختتم بيانه بالقول "حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء".