حزب مستقبل وطن ينعى شهداء هجوم سيناء ويؤكد استمرار دعمه لجهود مؤسسات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً -

نعى حزب مستقبل وطن، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وأعرب الحزب فى بيان، عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب المصري العظيم ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم، مؤكدا استمرار دعمه ومساندته لكافة جهود مؤسسات الدولـة في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وأضاف الحزب : "رحم الله خيرة شباب هذا الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لكي تحيا مصرنا في عزة وسلام، ويعيش شعبها فـي أمن وأمان .. وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".