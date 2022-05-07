المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى شهداء الواجب الوطنى وتؤكد الثقة الراسخة فى القوات المسلحة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً -

ببالغ الحزن وعميق الأسى، تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهداء الواجب الوطني الأبرار من أبناءنا بالقوات المسلحة المصرية، الذين استهدفتهم أيدى الإرهاب الخسيسة في أثناء تصديهم واحباطهم للهجوم الإرهابى الغادر على محطة رفع المياه الواقعة بمنطقة غرب سيناء.





وتؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الثقة الراسخة في القوات المسلحة المصرية، وعلى الدعم الكامل للجيش المصرى في كافة جهوده لتجفيف منابع الإرهاب والتصدى للتطرف، حفاظاً على الأمن والاستقرار بالدولة المصرية.. حفظ الله مصر