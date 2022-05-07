الرئيس السيسى ينعى شهداء الهجوم الإرهابى بغرب سيناء: لن ينالوا من عزيمة وإصرار الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:23 مساءً - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهداء الهجوم الإرهابي بغرب سيناء، وقال "ما زال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة فى استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وتابع الرئيس السيسى "هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها".