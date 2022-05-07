”الوطنية للإعلام” تنعى شهداء غرب سيناء.. وتؤكد دعمها الكامل للقوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم بيد الغدر والخسة بإحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، مدينة بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابى الذى يكشف لنا كل يوم الوجه القبيح لهذه التنظيمات الإرهابية التى تتستر تحت عباءة الدين وهى لا تمت للدين الإسلامى بصله، وأنها لا دين لها وتستهدف فقط القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية بوطننا ويجب ان نتصدى لها جميعا بكل قوة.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام على دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، فى استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وتدعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.