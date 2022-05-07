الزراعة : الدولة تعمل بكامل جهدها لتوفير الغذاء للمواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الـ 7 سنوات الأخيرة النهوض بالقطاع الزراعي لمواجهة التحديات وبلورة رؤية استباقية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف نعيم مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد أنه كان لا بد من الخروج إلى الأراضي الصحراوية للتعظيم من زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل مشروع توشكى الخير الذي تصل مساحته إلى 1.1 مليون فدان ويضم زراعات القمح والبقوليات والذرة والفواكه والمحاصيل الزيتية وغيرها، وأيضا مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل حوالي ثلث مساحة الدلتا القديمة ومن المقرر أن يضم مليون فدان مستقبلا.

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح الموسم الماضي حصاد بنجر السكر والقمح، في مشروع مستقبل مصر وهناك مواسم حصاد أخرى قادمة، وهذا يعتبر ثمار دعم الرئيس للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، إضافة إلى محطة بحر البقر التي تخدم 500 ألف فدان بالري الحديث والميكنة.

وكشف نعيم مصيلحي، أن الأراضي في المشروعات القومية الجديدة في الدلتا صالحة لزراعة 93% من المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بكامل جهدها لتوفير أمن المواطن في الغذاء عن طريق استخدام أحدث الأساليب العالمية في الزراعة والري.