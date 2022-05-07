الصحة تعلن توفير 13 ألف عبوة لبن أطفال ذوى الحساسية بـ24...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان توفير 13 ألف عبوة لبن للأطفال ذوى الحساسية من الألبان فى المراكز التالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير الألبان المدعمة للأطفال مجانا بنسب تحمل بسيطة جدا، مؤكدا وجود معايير لصرف الألبان يجب العمل بها.

وأوضح أن مرضى التمثيل الغذائى من الأطفال يحتاجون إلى ألبان معينة حتى تتم تغذيتهم بطريقة سليمة ومنعا لحدوث أى مضاعفات فى النمو.

وإليكم عناوين المراكز المتوفر فيها ألبان الأطفال..