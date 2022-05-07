السيسى: العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة فى استكمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 08:22 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين فى إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأكد الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب".

وتقدم الرئيس السيسى، لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل ان يحفظ مصر وشعبها.