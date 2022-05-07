السكرتير البرلمانى لوزيرة الخارجية الكندية يزور مصر والمغرب

جدة - نرمين السيد - يتوجه السكرتير البرلمانى لوزيرة الخارجية الكندية، روبرت أوليفانت، إلى مصر والمغرب فى الفترة من 8 إلى 12 مايو الجارى، وفقا لما أعلنته وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، اليوم السبت.





وفى القاهرة، يلتقى السكرتير البرلمانى مع كبار مسؤولى الحكومة، بالإضافة إلى شركاء محليين وإقليميين، لمناقشة تغير المناخ، والأمن الغذائى، والسلام والأمن الإقليميين، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية. وفى مراكش والرباط بالمغرب، يتواصل السكرتير البرلمانى الكندى مع المسؤولين الحكوميين بشأن التجارة وتغير المناخ والسلام والأمن، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات الثنائية القوية بين كندا والمغرب.

كما يحضر اجتماعا وزاريا للتحالف الدولى ضد داعش، حيث يراجع الأعضاء تقدم التحالف ويناقشون التهديد الذى يشكله داعش فى العراق وسوريا وأفغانستان، وكذلك فى إفريقيا. وقال المسؤول الكندى: "مصر والمغرب شريكان وأصدقاء هامان لكندا. إننى أتطلع إلى مناقشة أولوياتنا المشتركة وزيادة تعزيز تعاوننا الثنائى لصالح مواطنينا وبلداننا".

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