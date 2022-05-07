شباب البرنامج الرئاسى ينعى شهداء القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وأوضح شباب البرنامج الرئاسى - فى بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم السبت - أن عمليات الإرهاب السوداء لن تنال من قوة وصلابة هذا الوطن بل ستزيده إصرارًا على مواصلة العمل والبناء وتحطيم آمال النفوس الخبيثة التى تغدر بأبنائنا. وأضاف: "رحم الله الشهداء الأبطال، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ودعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

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