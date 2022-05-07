ناجى قمحة لـ دوت الخليج: عملية سيناء الإرهابية تعكس وجود بقايا لخلايا نائمة

جدة - نرمين السيد - وقال قمحة فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن الانتقال النوعى بالعمليات فى سيناء من الاشتباك القتالى الإجرامى مع أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية من الضباط والمجندين سواء فى الكمائن أو عبر استهدافها بالألغام، إلى استهداف مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة من أجل تنمية وتعمير سيناء، موضحا "وهذه فى تقديرى نقطة بالغة الدلالة".

وأضاف "عدد الضحايا الكبير من شهداء ومصابين يعكس البطولة والتضحية والفداء.. وكذلك السرعة واليقظة فى التعامل.. للزود عن هذه المحطة ومنع الإرهابيين المجرمين من تحقيق هدفهم.. وهو أمر يحسب لأبنائنا فى القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين صانوا وأوفوا بالعهد بإبقاء هذه العمليات فى محيط منعزل عن استهداف المدنيين أو استهداف مشروعات البنية التحتية للدولة".

وأوضح قمحة "قدرة القوات على مدار الأعوام السابقة على تنفيذ مهامها فى النقطة السابقة هى بطولة كبيرة.. وأما عن عدد الضحايا أيضًا فهو يعكس كم الشر الذى يفدوننا بدمائهم عنه دون أن يطولنا أو يهددنا.. ولكى نستمرفى الحياة والتى من أركانها الرئيسية العمل ثم العمل ثم العمل لكى تكتمل منظومة نجاح الدولة المصرية".

وتابع "هذه العملية تعكس وجود بقايا لخلايا نائمة تنتظر الإشارة ممن تم فضح أدوارهم فى الدراما المصرية سواء الاختيار أو هجمة مرتدة أو العائدون.. كما تعكس اشتعال صدورهم بكل الشر والدولة المصرية تقترب من الإعلان عن التطهير الكامل لسيناء.. وبعد أن تمت عودة السكان إلى مدنهم المطورة والمطهرة فى رفح والشيخ زويد".

وأشار إلى أن "النجاح الكبير للدراما المصرية الذى فضح رؤية هذا التنظيم الإرهابى ليس فقط للوطن والمواطن وإنما لباقى القوى المدنية الذين اصطفوا معه فى الميدان وفى ڤيرمونت، ومن ثم فلا بد من استغلال دعوة رئيس مصر لحوار وطنى من أجل صياغة جبهة مدنية موحدة تفضح هذه الممارسات وتعرى هذا التنظيم وسوداويته التى بثها وعشش بها فى عقول الكثيرين".

ولفت قمحة إلى أن "هذه العملية تأتى عقب البيان الصادر عن يوسف ندا مسؤول ملف العلاقات الخارجية فى التنظيم الدولى الإرهابى بأنه يبحث عن الحوار وأنها جماعة مسالمة وتنبذ العنف.. وهو سلوك معتاد مستلهم من مبدأ التقية وإبراء الذمة والإعلان عن عكس ما يخططون.. للظهور الدائم بالمظهر السلمى ونفى أى علاقة لهم بهذه الجرائم.. وهو الأمر الذى يتطلب رصدًا دقيقًا لاستخدامهم هذا المبدأ على مدار 100 عام تقريبًا الآن.. ولا نريد أن نغفل الطرف الثالث وجرائمهم إبان أحداث يناير بمعرفة فرقة أسامة ياسين تلك التى تم تفعيل دورها فى أحداث الاتحادية إبان اختطافهم الدولة المصرية وما شابهها من أحداث والتى وثقها للتاريخ مسلسل الإختيار3".