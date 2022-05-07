تحالف الأحزاب المصرية ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد ثقته بقدرات القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن، وسالت دمائهم الذكية على ارض سيناء اليوم السبت خلال التصدى لعناصر إرهابية أثناء الهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء.





وأكد الأمين العام للتحالف النائب تيسير مطر -فى بيان اليوم- أن جميع أعضاء المجلس الرئاسى من رؤساء الأحزاب السياسية أدانوا بشدة هذا الحادث الإرهابى الغادر. وأضاف أن المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية -الذى يضم 40 عضوا- أكد ثقتهم الكاملة بقدرة القوات المسلحة على الثأر السريع من مرتكبى هذا الحادث الإرهابى الغادر الذى يزيد تصميم المصريين لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر الطاهرة.. متمنيا سرعة شفاء المصابين جراء هذا الحادث الإرهابى الغادر.

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