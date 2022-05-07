المؤتمر الوطنى للشباب ينعى شهداء القوات المسلحة: مصر لن تنكسر أبدًا

جدة - نرمين السيد - وذكر المؤتمر - فى بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم السبت، أن المعركة مستمرة ولم ولن تنتهى، وأصحاب الآمال الخبيثة لم يتعملوا الدرس بعد، فمصر لن تنهزم ولن تنكسر أبدًا". وتابع: "رحم الله شهداء الوطن، ودعواتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".

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