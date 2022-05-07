دار الإفتاء تنعى شهداء الوطن: اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق

جدة - نرمين السيد - نعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك شهداء الوطن إثر الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.



جدة - نرمين السيد - نعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك شهداء الوطن إثر الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء. وقالت دار الإفتاء:"اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الحق، اللهم ارحم كل شهيد دافع عن الوطن، اللهم احفظ مصر وأهلها".

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