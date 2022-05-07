جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مشددا على عزم الدولة المصرية استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة معركة الكرامة التى يخوضها الوطن وابناؤه المخلصون ضد قوى الشر وذيول الارهاب والتطرف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوزراء ينعى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.