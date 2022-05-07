الوطنية للإعلام ناعية شهداء الوطن: الدعم الكامل للقوات المسلحة ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأدانت الوطنية للإعلام - بأشد العبارات - هذا الهجوم الارهابى الذى يكشف كل يوم الوجه القبيح لهذه التنظيمات الإرهابية التى تتستر تحت عباءة الدين وهى لا تمت للدين الإسلامى بصله، وأنها لا دين لها، وتستهدف - فقط - القتل والتدمير وتعطيل مسيرة التنمية فى الوطن، ويجب التصدى لها بكل قوة .

كما أكدت الوطنية للإعلام - فى بيان مساء اليوم السبت - دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، فى استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية؛ للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وأعربت الهيئة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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