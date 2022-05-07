مجلس النواب يدين الحادث الإرهابى الذى استهدف محطة رفع المياه غرب سيناء

ويؤكد مجلس النواب أننا أمام إرهاب أسود جهول، يستبيح سفك الدماء لإجهاض كل قيمة شريفة، إرهاب لا دين له ولا وطن مناهض للحياة.
وتابع لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم، فأبطال الجيش والشرطة قد أقسم كل منهم على افتداء الوطن بدمائهم الزكية، وهم عند قسهم أوفياء ولهم بالمرصاد حتى اقتلاع جذورهم من أرض مصر الطيبة.
وأعرب مجلس النواب عن دعمه الكامل لقواته المسلحة وشرطته الباسلة فى حربهم على الإرهاب، والقضاء عليه، وتطهير ربوع الوطن منه.
واختتم بيانه بالقول حمى الله شعب مصر ووقاه من كل سوء.
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