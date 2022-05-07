المجلس القومى للمرأة ينعى شهداء القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، شهداء الوطن الأبرار من القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت أثناء هجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى - فى بيان أصدرته اليوم - أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم، بل سوف تزيده قوة وصلابة فى حربه النبيلة لحماية الوطن وسلامة أراضيه. وأعربت عن خالص التعازى إلى القوات المسلحة المصرية وشعب مصر العظيم وأسر شهدائنا الأبطال، داعية الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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