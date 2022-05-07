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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696133/مستقبل-وطن-ينعى-شهداء-الوطن-بحادث-منطقة-شرق-القناة-بسيناءرحم-الله-خيرة-شباب-هذا-الوطن-وكل-الدعم-لمؤسسات-الدولة-حتى-القضاء-على-الإرهاب

نعى حـزب مستقبل وطن أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليـوم أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي بمنطقة شرق القناة بسيناء.

دوت الخليج

وتقدم الحـزب بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب المصري العظيم ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة في مصابهم الأليم .

وأكـد حـزب مستقبل وطـن إستمرار دعمه ومساندته لكافـة جهـود مؤسسات الدولـة فـي حربها ضد الإرهاب ؛ حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره .

واختتم الحزب بيانه :"رحـم اللـه خيـرة شـباب هـذا الوطن الذين قدموا أرواحهـم الطاهـرة فـداء لكي تحيا مصرنـا فـي عـزة وسلام ، ويعيش شعبها فـي أمـن وأمـان .. وألهم أهلهم وذويهـم الصبـر والسلوان . دوت الخليج .. دوت الخليج .. دوت الخليج"

كان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأسفر الهجوم الغادر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

مستقبل وطن ينعى شهداء الوطن بحادث منطقة شرق القناة بسيناء«رحم الله خيرة شباب هذا الوطن ..وكل الدعم لمؤسسات الدولة حتى القضاء على الإرهاب»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.

وتقدم الرئيس السيسى، لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع اسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها.