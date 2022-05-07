هاني سلامة ينعي شهداء سيناء: "دفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن"

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /696131/هاني-سلامة-ينعي-شهداء-سيناء-دفعوا-حياتهم-ثمنا-للحفاظ-على-الوطن

حرص الفنان هاني سلامة تقديم النعي لأسرة شهداء سيناء الذين رحلوا عن عالمنا اليوم السبت أثناء التصدى وإحباط هجوم إرهابي في أحد مناطق غرب سيناء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة هاني سلامة لـ شهداء سيناء

كتب هاني سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري”.

وكان قد أسفر هجوم إرهابي في غرب سيناء عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

الرئيس السيسي ينعي شهداء سيناء

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بخالص تعازيه لأهالي الشهداء والمصريين، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وايمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم ان تلك العمليات الارهابية الغادرة لن تنال من عزيمة واصرار ابناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب”.

هاني سلامة في رمضان 2022

جدير بالذكر، أنه ظهر هاني سلامة في رمضان 2022 بمسلسل “ملف سري” بطولة نضال الشافعي، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

مسلسل ملف سري يسلط الضوء على نزاهة القضاء المصري من خلال شخصية المستشار يحيى عز الدين “هاني سلامة”، الذي يواجه انتشار السرقة وفساد بعض رجال الأعمال، بعد كشفهم من قبل رجال شرفاء، ويظهر القاضي كمثال للنزاهة والشرف برفضه كل طرق الابتزاز، والتي تصل إلى تهديده بأهله وقتل خطيبته.